بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب في بيروت اليوم، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ومساعدة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع العامة في لبنان لاسيما جهود نهضة البلد ما بعد انفجار مرفاء العاصمة بيروت وتداعياته.// انتهى //17:44ت م0148