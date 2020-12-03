لندن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسوقعت بريطانيا اليوم اتفاقية شراكة وتجارة وتعاون مع مقدونيا الشمالية.وقع الاتفاقية عن بريطانيا السفيرة في شمال مقدونيا راشيل غالاوي، وعن مقدونيا الشمالية وزير الخارجية بوجار عثماني.وأفاد بيان صادر من الحكومة البريطانية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين من خلال تأمين الوصول التفضيلي المستمر وتمهيد الطريق لزيادة التجارة في المستقبل.وستمكّن الشروط التفضيلية التي تضمنتها الاتفاقية الشركات البريطانية من مواصلة التجارة دون تغيير عقب انتهاء فترة عضوية المملكة المتحدة الانتقالية في الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، كما تساعد في حماية الاستقرار الاقتصادي والازدهار في مقدونيا الشمالية.// انتهى //17:54ت م0150