القاهرة 18 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.وأفاد المجلس في بيان اليوم، بأن الدكتور عبد العال شدد خلال اللقاء على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية جادة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا الأمة العربية، مشيداً بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المجلس والبرلمان في مجال مكافحة الإرهاب.من جانبه أكد "العسومي" سعيه للنهوض بدور البرلمان العربي ليكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهدافًا مُمنهجًا للدول العربية مما يفرض تكاتفاً عربياً أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.// انتهى //17:55ت م0151