كانبيرا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد الأسترالي سجل فائضا تجاريا قدره 7.5 مليارات دولار أسترالي في شهر أكتوبر 2020م الماضي أي بارتفاع قدره 1.65 مليار دولار أسترالي عن شهر سبتمبر الذي سبقه.وأوضح بيان صادر عن المكتب أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 1.819 مليار دولار أسترالي إلى 35.720 مليار دولار أسترالي بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات بقيمة 178 مليون دولار أسترالي إلى 28.264 مليار دولار أسترالي.// انتهى //17:58ت م0153