بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب في بيروت اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، مدير شؤون الشرق الأدنى تشارلز كينغ، والمستشارة الخاصة للوزير هارييت بيل والسكرتير الأول في السفارة البريطانية أليكس سري.وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان، ومستجدات المساعدات وآليات الدعم .// انتهى //18:00ت م0154