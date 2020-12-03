سياسي / رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني يلتقي بوزير بريطاني
الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس
بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب في بيروت اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، مدير شؤون الشرق الأدنى تشارلز كينغ، والمستشارة الخاصة للوزير هارييت بيل والسكرتير الأول في السفارة البريطانية أليكس سري.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان، ومستجدات المساعدات وآليات الدعم .
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18:00ت م
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