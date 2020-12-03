حائل 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأوضح المسؤول التنفيذي لسباق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" زياد جاموس أن الرالي الذي سيقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م، سيشهد اختلافاً كبيراً في الآلية والعمل نتيجة للتقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.وأكد جاموس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي وتنفيذها دون تأخير، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص خيمة خارجية في موقع الفعاليات بمقر مركز العمليات للرالي يتم خلالها وضع بروتكول خاص في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة.// انتهى //18:09ت م0156