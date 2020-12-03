جيزان 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة رياض الأطفال عن بعد اليوم، ملتقى "أطفال اليوم قادة الغد" ، بمشاركة عدد من المشرفات بوزارة التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة والجهات بالمنطقة و (420) من منسوبي ومنسوبات تعليم جازان.ويهدف الملتقى إلى تشجيع وترسيخ مبادئ ومفاهيم أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الفرد والتوعية بحقوق الأطفال وبالإضافة إلى إبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها تعليم جازان لمرحلة الطفولة المبكرة.كما تضمن الملتقى عددا من أوراق العمل المتنوعة عن طفل اليوم قائد المستقبل وجهود تعليم جازان لتحقيق متطلبات التربية الإيجابية للأطفال والأنظمة الوطنية لحماية حقوق الطفل .// انتهى //18:10ت م0157