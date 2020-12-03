ثقافي / انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي بفنون الدمام
الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس
الدمام 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس
انطلقت أمس فعاليات الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما، والذي يستمر أربعة أيام بثلاثة عروض مسرحية وذلك بجمعية الثقافة والفنون في الدمام .
وأقيم حفل بهذه المناسبة تخلله عدد من الكلمات لمسؤولي الثقافة بالمنقطة، أوضحوا فيها أن جمعية الثقافة والفنون في الدمام إقامة خلال هذا العام ( 250 فعالية ) في جميع المجالات والتخصصات، ومشيرين إلى أن هذا الملتقى تضمن ١٢ عرضا مسرحيا وندوات فكرية وتطبيقية تلي كل عرض .
كما تضمن الملتقى فعاليات وأنشطة مسرحية متنوعة .
// انتهى //
18:12ت م
0158