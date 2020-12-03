الدمام 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما، والذي يستمر أربعة أيام بثلاثة عروض مسرحية وذلك بجمعية الثقافة والفنون في الدمام .وأقيم حفل بهذه المناسبة تخلله عدد من الكلمات لمسؤولي الثقافة بالمنقطة، أوضحوا فيها أن جمعية الثقافة والفنون في الدمام إقامة خلال هذا العام ( 250 فعالية ) في جميع المجالات والتخصصات، ومشيرين إلى أن هذا الملتقى تضمن ١٢ عرضا مسرحيا وندوات فكرية وتطبيقية تلي كل عرض .كما تضمن الملتقى فعاليات وأنشطة مسرحية متنوعة .// انتهى //18:12ت م0158