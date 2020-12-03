طرابلس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسدعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيله صالح اليوم، أعضاء المجلس كافة لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الاثنين المقبل من الشهر الجاري.وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.وكانت رئاسة مجلس النواب، قد طالبت، في وقت سابق، اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد الجلسة استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين بمدينة طنجة المغربية.وقال البيان: ”استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة، طنجة بالمملكة المغربية، تدعو رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية (5 + 5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة المجلس النواب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب”.وأضاف البيان:”يتضمن جدول أعمال الجلسة: مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر. وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية”.// انتهى //18:25ت م0159