أبها 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسوقعت جامعة الملك خالد ممثلة في أوقاف الجامعة ، اليوم، مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ،اتفاقية تعاون وذلك على هامش اللقاء التنسيقي الـ 12 لأوقاف الجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة الملك خالد حاليا.وتتركز بنود الاتفاقية على تنفيذ مبادرات مجتمعية، وفعاليات علمية وتدريبية وتوعوية وتثقيفية، تتمثل أبرزها في التعاون في مجال الخدمات الاستشارية والدراسات العلمية، وكذلك في مجال التدريب وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية والتطويرية والدبلومات المهنية داخل الجامعة وخارجها، إضافة إلى تطوير المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تحقق التنمية المستدامة لدى الطرفين، وتبادل الخبرات والتعاون المستمر.// انتهى //19:12ت م0166