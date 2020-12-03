بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسجدد الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية بشكل مكثف، حيث حلقت عدة طائرات إسرائيلية على علو متوسط في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقتي كسروان والمتن شرقي العاصمة بيروت.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ هذا الانتهاك تزامن مع تحليق طائرات معادية أخرى في أجواء مدينة صيدا، مروراً بالقطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل وعلى علو متوسط، ثم غادرت تباعاً من حيث أتت.// انتهى //19:20ت م0167