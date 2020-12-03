الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قرارا بتشكيل، مجلس شركاء فترة الانتقال من 29 عضوا، حيث يمثل المكون العسكري بـ 6 أعضاء، والحرية والتغيير بـ 13 عضوًا، فيما تُمثل الجبهة الثورية بـ 7 أعضاء.وبموجب قرار تكوين المجلس، فإن مهامه تتمثل في توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.// انتهى //19:21ت م0168