الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسعاد فريق الهلال لصدارة الدوري مواصلًا سلسلة انتصاراته دوريًا بعد تغلبه على ضيفه الفتح اليوم بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للهلال الهدف الأول مهاجمه السوري عمر خريبين عند الدقيقة 30 من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 46 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يعزز اللاعب محمد كنو النتيجة بهدفٍ ثالث عند الدقيقة 51 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال للنقطة 16 بالمركز الأول ، بينما تجمّد رصيد الفتح عند رصيده السابق بـ 10 نقاط مُحتلًا المركز الرابع.// انتهى //19:47ت م0177