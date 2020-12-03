مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الإعلام.وأشاد معالي الرئيس العام بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في نقل الصورة المشرقة والمتقدمة للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تبذله المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وحسن وفادة ضيوف الرحمن.وعبر معالي وزير الإعلام المكلف من جانبه عن شكره لمعالي الرئيس العام ومنسوبي الرئاسة على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين، مؤكداً الحرص على التعاون بين الجهتين وتوحيد الجهود لنقل وإيضاح الصورة المضيئة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //19:53ت م0180