الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءاً أو مكروهاً ".// انتهى //20:53ت م0190