الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واساختتمت وزارة الصحة بالتعاون مع شركة ميرك الألمانية ، أمس الأولأمس الأول الملتقى الافتراضي الأول لبرنامج التميز في رعاية التصلب المتعدد (التصلّب اللويحي) بمشاركة أطباء متخصصون وممرضين وصيادلة مهتمون بالأمراض العصبية ذات العلاقة بهذا المرض من داخل المملكة.وهدف البرنامج إلى رفع كفاءة فرق الرعاية الصحية الخاص برعاية مرضى التصلب المتعدد من أطباء وصيادلة وممرضين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهذه الشريحة من المرضى.وأوضح استشاري أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا العصبية، رئيس مركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عضو برنامج التوعية بمرض التصلب اللويحي في الوزارة الدكتور هاني العقاد، أن هذا المرض المعروف بالتصلب اللويحي هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيس في الجهاز العصبي المركزي مؤديًا إلى مجموعة متنوعة من الأعراض تتفاوت قوتها وحدتها من شخصٍ إلى آخر، ولم تُعرف أسبابه حتى الآن، ويتكون من ثلاثة أنواع هي : التصلب العصبي المتعدد الإنتكاسي، وهو الأكثر شيوعًا (80 - 90% من الحالات)، والتصلب العصبي المتعدد المتقدم الثانوي، ويصيب نسبة 30% من مرضى التصلب العصبي المتعدد، وعادة ما يحصل بعد سنوات طويلة من المرض، والتصلب العصبي المتعدد المتقدم الأولي، ويحدث بنسبة 5 إلى 15% من مرضى التصلب العصبي.ونوه الدكتور العقاد بجهود الوزارة المبذولة في سبيل التوعية بهذا المرض، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمصابين به في مختلف مستشفيات المملكة، وتوفير أدوية تساعد على تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للمرض، وعلاج الانتكاسات أو الهجمات، وتعديل مسار المرض، علاوة على العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والعلاج النفسي، والتغذية المتوازنة، حيث تساعد المرضى على التعامل مع المرض وتحسين جودة حياتهم، لاسيما وأن هذا المرض لم يكتشف له علاج حتى اليوم.وعن البرنامج أكد العقاد أن الهدف من تنفيذه يأتي في إطار اهتمام الوزارة برفع المخزون الثقافي لدى الممارسين الصحيين في المملكة حولبهذا المرض، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تحرص الوزارة على عمل شراكات معه لتحقيق أهداف مشتركة من شأنها التوعية الصحية المجتمعية عموماً، حيث ناقش على مدى 3 أيام مفهوم المرض وطرق تشخيصه وعلاجه وأحدث ما توصل إليه الطب الحديث في هذا المجال.من جهته أوضح المدير الطبي الإقليمي لمنطقة الخليج العربي بالشركة الألمانية الدكتور إسلام عبدالحميد، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الممارسين الصحيين بالمملكة بأهم المستجدات حول هذا المرض، مؤكداً أن وزارة الصحة في المملكة تبذل الكثير من الجهود في هذا الصدد، لذا تحرص الشركة على التعاون بصورة مستمرة مع برامج الوزارة ذات العلاقة كجزء من دورها الدائم لدعم المستوى العلمي للقائمين على الرعاية الصحية وما يترتب عليه من الوصول لأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمريض، لاسيما مصابي التصلب المتعدد الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، إذ يصيب في الأغلب فئة الشباب من الجنسين.// انتهى //21:05ت م0194