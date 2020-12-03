الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسوقع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم بمقر الوزارة, مذكرة تعاون مشترك مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي, في مجال الخدمات اللوجستية والبرامج التدريبية والتوعية والتثقيف.وتنص الاتفاقية على أن يقدم التجمع الصحي الأول بالرياض, الخدمات الصحية والرعاية المنزلية للحالات التي تنطبق عليها الشروط من مستفيدي خدمات فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض خارج دور الإيواء, بالإضافة إلى تفعيل البرامج التوعوية والتثقيفية بين الطرفين من خلال إقامة ورش عمل متخصصة للعاملين بمرافق التجمع الصحي الأول بالرياض وتدريب العاملين بمراكز التأهيل وبقية دور الرعاية على الإسعافات الأولية والإنعاش الطبي الرئوي.// انتهى //21:05ت م0195