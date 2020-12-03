الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون «المجاهيم".وسجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١، فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، وتبقى ١5 مشاركاً، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ السبت، لتختتم بذلك منافسات فرديات المجاهيم لهذه النسخة من المهرجان ، فيما بدأ من اليوم دخول أشواط المنقيات.وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين هم : المجمول بن سالم بن مجمول الدوسري، بادي بن بداح عواد الدوسري، راشد بن طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله بن جابر فاضل المري، عبيد بن محمد عبيد العامري، ماهر بن منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت بن عبدالله ناجي المنهالي، محمد بن بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد بن عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.// انتهى //21:06ت م0197