الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي رحمه الله.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ ، إثر إصابته بفيروس كورونا، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية السودان الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //21:11ت م0199