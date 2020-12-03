الجزائر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسأبلغ رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير رفض بلاده لأي تدخل في شؤونه الداخلية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أكد فيه رئيس مجلس الأمة الجزائري أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول شؤون حقوق الإنسان في بلاده تعد تصرفاً منافياً لأخلاقيات العمل البرلماني، وهو لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات ضغط وأحزاب تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، وعلى المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الجزائر في انتخابات الرئاسة في 2019م، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري.// انتهى //21:36ت م0203