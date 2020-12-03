الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسأضفى حضور الصقّار يوسف عوفان الحازمي، المعروف بين الصقّارين باسم "أبو عديم"، وهجاً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، حيث حرص أثناء وجوده في المهرجان على رواية قصصه وخبراته في عالم الصقور إلى زملائه، مستنداً إلى خبرته التي تجاوزت ٤٥ عاماً.و قدم الصقّار"أبوعديم" إلى مهرجان الصقور من محافظة طريف، مصطحباً ابنيه، وصقرين لكل منهما قصة فريدة، وفي ذاكرته تفاصيل طرحه وتربيته وتجارته بالصقور، التي تطورت عاماً تلو الآخر، واتخذها هواية ومصدر رزق.وتمكن "أبو عديم" من اكتساب خبرته بعد تمكنه من بيع وشراء نحو 500 شاهين، و 100 حر، وطرح خلال مسيرته 15 صقراً، باع أغلاها بمئة ألف ريال، لكنه يستدرك بأنه سجل سبقاً بشرائه الصقر الأغلى في تاريخ منطقة الحدود الشمالية، ب 291 ألف ريال، قبل نحو خمس سنوات.ويصف "أبوعديم" الصقر ب "الخوي الطيب"، لمكانته، وتابع في حديثه بأن الصقر الأول "سيفان" الذي اصطحبه في رحلته إلى أرض المهرجان في مَلهم شمال الرياض كان هدية من صديق عزيز عليه، أما صقره الآخر الذي يعول عليه كثيراً "عديم"، من نوع حر قرناس، حيث شارك في أشواط الملاك أمس، محققاً المركز الثالث في السباق، الذي قطعه الصقر عديم في 18 ثانية و 930 جزء من الثانية، ليحظى بتكريم نادي الصقور السعودي، الذي يكرم المراكز الثلاثة الأوائل في كل شوط، كما يحصل على جائزة نقدية كونه أحد المراكز العشرة الأولى بالشوط، ويتأهل بذلك إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز).وحول استعداداته لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يؤكد "أبو عديم" بأن صقريه خضعا لمدة شهرين من اللياقة، وشهر إضافي للتدريب على الملواح، بالاستفادة من خبرته ومعرفته التي اكتسبها من أخيه -رحمه الله-، ونقلها إلى أبنائه.وكان يوسف الحازمي قد حقق بأحد صقوره المركز السابع في أحد الأشواط التأهيلية بالنسخة الثانية للمهرجان، والمركز الرابع في النسخة الأولى.//انتهى//21:53ت م0204