عمّان 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسقال العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم: إن بلاده تواصلت مع عدد من الدول التي تعمل على إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لتأمين الأردن بكميات منها في أقرب وقت ممكن.وأضاف بحسب بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن اللقاحات ستكون حسب الأولوية لكبار السن والعاملين طبياً في الميدان، مشدداً أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات أدى إلى تحسن الحالة الوبائية في البلاد شيئاً فشيئاً.ولفت العاهل الأردني الانتباه إلى أن الحكومة تعمل على برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن وهو جزء من هذا العالم دفع ثمناً اقتصادياً جراء أزمة جائحة كورونا بخاصة في الفقر والبطالة.// انتهى //22:00ت م0206