الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسواصلت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة تنفيذ جولاتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة المستهلكين.وأسفرت نتائج الجولات عن تنفيذ 7,007 زيارات تفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين (من 22 نوفمبر إلى 3 ديسمبر) شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بمختلف قطاعاتها.وحررت فرق الضبط التابعة للوزارة 210 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".هذا وتصدرت المناطق المشمولة بالجولات على التوالي: المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة القصيم، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان، ومنطقة حائل، ومنطقة مكة، ومنطقة الجوف، ومنطقة عسير، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة.وأكدت وزارة التجارة مواصلتها متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.وأوضحت أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.// انتهى //22:06ت م0208