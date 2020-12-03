الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسنظّمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حفلًا افتراضيًّا أبرزت فيه الجهود المبذولة في تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي, والرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان, ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.وجاء الحفل الذي حمل اسم "إضاءة" ونظّم عبر تقنية البث الرقمي، متزامنًا مع الاحتفالية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر سنويًّا، ألقى خلاله المهندس الراجحي كلمة أوضح فيها حرص قيادة المملكة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسعيها الدائم إلى تمكينهم، مشيرًا إلى وجودهم ضمن أهداف رؤية 2030.من جانبه أبدى الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري فخره بإنجازات المملكة فيما يتعلّق بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بنجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، مقدماً الشكر إلى القطاعات المحلية التي تسهم في تسهيل خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.فيما قدّم رئيس برنامج التحوّل الوطني المهندس ثامر السعدون موجزًا أبان فيه جهود المملكة في تمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وما تمّ فيه من تشريعات وسياسات ومبادرات هدفت إلى إزالة العوائق وتوفير فرص العمل والتدريب.ونيابة عن شركة "سابك" التي ترعى حفل "إضاءة" أبدى رئيسها التنفيذي يوسف البنيّان سعادته بالتكامل والتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنهم يهتمون بكافة قطاعات المجتمع السعودي من منطلق إنساني أولًا، منوّهاً إلى مسؤولية جميع القطاعات في الاستجابة لكافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من عيش حياة طبيعية ولنقلهم من حيّز الرعاية إلى فضاء التمكين.// انتهى //22:25ت م0212