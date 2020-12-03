الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسكرمت جمعية ذوي الإعاقة "شراكة" اليوم، الفائزين بمسابقتها للتصميم، التي نفذتها تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة، وذلك بمقر غرفة الرياض.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التمام أن الإعاقة تفرّد وليست عائقاً، إذ حظيت المسابقة فور الإعلان عنها بتفاعل كبير، وتنوعت المشاركات التي جاءت من مختلف مناطق المملكة، من خلال عمل تصميم يبرز بشكل إبداعي، مبيناً أن الجمعية استعانت بفريق من المتخصصين لتحكيم التصاميم، وفق معايير فنية، كما شارك الفائزون بعرض أفكار تصاميمهم، والرسالة التي أرادوا إيصالها للمجتمع.// انتهى//22:52ت م0216