واشنطن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 196,227 إصابة مؤكدة و 2,762 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,822,249 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 272,525 حالة وفاة.// انتهى //23:10ت م0219