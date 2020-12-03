عمّان 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الجزيرة على الصريح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الحسن الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الصريح عند 17 نقطة في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق شباب الأردن على السلط بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد عمان الدولي، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد السلط عند 17 نقطة في المركز السابع.// انتهى //23:11ت م0220