أبوجا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسأعلن مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بمحافظة "باوتشي" ريلوانو محمد، مقتل 19 شخصاً بحمى لاسا وإصابة 63 آخرين.وأوضح في تصريح له اليوم، أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، انتشرت الحمى الصفراء وحمى لاسا في محافظة "باوتشي"، بشمال نيجيريا.يشار إلى أن حمى لاسا تسببت في وفاة ما يقرب من 300 شخص في 29 محافظة نيجيرية منذ شهر يناير الماضي.// انتهى //00:43ت م0226