الجزائر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسفكَّكت مصالح الأمن بمحافظة مستغانم الجزائرية، شبكة تنشط عبر البلاد متخصصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية.وأوضح رئيس الأمن بمحافظة مستغانم محمود حموني في تصريحات اليوم، أنه أُوقف سبعة أشخاص من هذه الشبكة التي تنشط بعدة محافظات في الجزائر، واستُرجع سبعة مسدسات نصف آلية، وكمية من الذخيرة، وأربع مركبات سياحية.وأضاف أنهم سيقدمون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //00:44ت م0227