نواكشوط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم عن بعد، في الندوة الوزارية بين المملكة المتحدة وأفريقيا حول الطاقات المتجددة.وتهدف الندوة إلى مناقشة كيفية تسخير الدول الأفريقية للتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والمنح المتاحة في المملكة المتحدة، خاصة قدرات القطاع الخاص والاستشارات وتحويل النفايات إلى طاقة وشبكات كهرباء، وهي دراسات لحالة مشروعات تعرض خبرة المملكة المتحدة وابتكاراتها في مصادر الطاقة المتجددة.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوزير الموريتاني أكد بالمناسبة أن الندوة تشكل مناسبة لمشاركة رؤية بلاده حول قطاع الطاقة وكيف يمكن أن تكون مصادر الطاقة فرصة رائعة للأمة، مشيرًا إلى أن الطاقة تشكل عنصرا أساسيًا في التنمية المستدامة لدى موريتانيا.وأضاف أن هناك العديد من مجالات الشراكة والتعاون مع حكومة المملكة المتحدة والقطاع الخاص يمكن أن تساعد في الوصول إلى الأهداف المطلوبة، من خلال توفير فرصة كبيرة للشركات البريطانية في الحصول على فرص للعمل في قطاع النفط والغاز بموريتانيا، مبرزا التأثيرات المدمرة لجائحة كورنا على قطاع الطاقة.// انتهى //01:59ت م0229