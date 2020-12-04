تونس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسشاركت البحرية التونسية في تنفيذ تمرين بحري مشترك مع نظيرتها الايطالية يوم أمس واليوم.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن هذا التمرين يتمثل في زيارة وتفتيش سفينة مشبوهة والقيام بمداورة، إضافة إلى البحث والإنقاذ والتخاطب بالإشارات الضوئية، وذلك في إطار دعم التعاون العسكري التونسي الإيطالي وتطوير القدرات العملياتية للبحريتين.// انتهى //02:29ت م0230