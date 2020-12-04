عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسدعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموهوبات بمركز الموهوبات طالبات المرحلة الابتدائية للتسجيل وحضور برنامج إبداعات إلكترونية عن بعد تحت عنوان "أصمم باحتراف", وذلك يوم السبت القادم.وسيتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها كيفية صنع مقدمة فيديو احترافية، وقص ودمج وإضافة صور وأصوات ومؤثرات احترافية على الفيديو، وميزة دمج الصور وإضافة الموسيقى, بالإضافة للمشاركة بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //02:46ت م0232