عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسكرّم مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، الطلاب المتميزين في برامج التربية الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد - ١٩".وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن وزارة التعليم حريصة على ذوي الإعاقة من خلال تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتسخير الإمكانيات التعليمية لخدمتهم، مؤكداً أن الإعاقة ليست عقبه لأصحابها ليكونوا متميزين.// انتهى //03:00ت م0233