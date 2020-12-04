الطائف 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى محافظ رنية خالد بن حسن الرويس بمكتبه بالمحافظة اليوم, بمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري.وقدم العمري شرحاً وافياً عن آلية تنفيذ حملة "الصلاة نور" وتفعيلها في الأسواق والميادين العامة, مثمناً دعم الرويس وتعاونه في تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة في المحافظة.من جانب آخر, تفقد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة, مقر الهيئة بمحافظة رنية للوقوف ميدانياً, وآلية تفعيل حملة "الصلاة نور" في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة توعوياً وميدانياً, مطلعاً على أعمال وبرامج حملة "الصلاة نور".// انتهى //03:10ت م0234