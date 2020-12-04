عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسحقق تعليم الحدود الشمالية مركزاً متقدماً في مجال الاختياري في مسابقة مهارات القرن الحادي والعشرين المقامة عن بعد، التي تشرف عليها وزارة التعليم.وتهدف المسابقة لإبراز قدرات ومواهب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية, حيث شارك فيها ٣ آلاف طالب وطالبة على مستوى المملكة.وحاز الطالب عبدالجليل بن يسلم الصيعري من ثانوية شيخ الإسلام ابن تيمية بعرعر المركز الثاني على مستوى المملكة.وثمّن المدير العام لتعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان هذا الإنجاز الذي يُعد نتاجا للجهود التي بذلت لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته على هذا الإنجاز الجديد.// انتهى //03:17ت م0235