شنغهاي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن 15 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، مبينة أنها سجلت أيضا 12 حالة جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86584 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //05:13ت م0239