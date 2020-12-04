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الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي ماكرون ورئيس مجلس السيادة السوداني
فيصل بن خالد: الإعاقة حافز للتميز
فيصل بن مشعل: لا مكان بيننا لنشر الحزبيات الإرهابية ولا نقبل بتفريق المجتمع
الطاقة الشمسية بمبنى إمارة جازان
وفاة الأميرة حصة بنت فيصل
المملكة الأولى عربيًا والــ 22 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي
المملكة تؤكد ترسيخ التعددية والدبلوماسية في العلاقات الدولية
صندوق البيئة.. استدامة مالية للقطاع ودعم الميزانيات التشغيلية
روائـــح الطيب تغمر الحجر الأســـود
محاكمة خلية إرهابية.. القتل للمتهم الأول وسجن 11 آخرين بمدد متفاوتة
الجمعية السعودية للجهاز الهضمي تطلق اجتماعها الإقليمي السنوي بالتعاون مع شركة أبفي AbbVie
انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة
«روبرت كوخ»: وضع «كورونا» محتدم للغايـة
عون يطمئن المجتمع الدولي على مسيرة الإصلاح
مصرع 2783 جندي أذري في معارك "قره باغ"
عقوبات أميركية جديدة تستهدف الصناعة العسكرية الإيرانية
جيسكار ديستان.. الرئيس الذي طوى مرحلة «فرنسا الديغولية»
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