الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي ماكرون ورئيس مجلس السيادة السودانيفيصل بن خالد: الإعاقة حافز للتميزفيصل بن مشعل: لا مكان بيننا لنشر الحزبيات الإرهابية ولا نقبل بتفريق المجتمعالطاقة الشمسية بمبنى إمارة جازانوفاة الأميرة حصة بنت فيصلالمملكة الأولى عربيًا والــ 22 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعيالمملكة تؤكد ترسيخ التعددية والدبلوماسية في العلاقات الدوليةصندوق البيئة.. استدامة مالية للقطاع ودعم الميزانيات التشغيليةروائـــح الطيب تغمر الحجر الأســـودمحاكمة خلية إرهابية.. القتل للمتهم الأول وسجن 11 آخرين بمدد متفاوتةالجمعية السعودية للجهاز الهضمي تطلق اجتماعها الإقليمي السنوي بالتعاون مع شركة أبفي AbbVieانخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة«روبرت كوخ»: وضع «كورونا» محتدم للغايـةعون يطمئن المجتمع الدولي على مسيرة الإصلاحمصرع 2783 جندي أذري في معارك "قره باغ"عقوبات أميركية جديدة تستهدف الصناعة العسكرية الإيرانيةجيسكار ديستان.. الرئيس الذي طوى مرحلة «فرنسا الديغولية»// يتبع //06:02ت م0003