وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد ) : حماية النزاهة ومكافحة الفساد على رأس اهتمامات قيادة المملكة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لاستئصال الفساد وتعزيز قيم الشفافية والصدق والعدالة والمساواة، هذا بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي من خلال عقد الاتفاقيات والتفاعل الكبير مع الأنشطة والفعاليات في هذا المجال.وبينت : كما تؤمن المملكة بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة، في حين أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، والتعامل مع تداعيات الجائحة بكل نزاهة بما يتسق مع ما أعلنته منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وعلاقته بالفيروس والطريقة التي يمكن من خلالها منع إساءة استخدام السلطة في أوقات يواجه فيها العالم جائحة صحية عالمية.وختمت : وتحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.// يتبع //06:02ت م0005