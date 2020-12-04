اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
طوكيو 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 05ر119 نقطة، أو44 ر0% ، ليصل إلى 32ر26690 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر3 نقطة، أو20ر0% ، ليصل إلى 63ر1771 نقطة.
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