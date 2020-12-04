جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساستقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة غير صالحة كلياً للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري, أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيس, إذ استقبل 61.576 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي (الخمرة) 67.310 ذبائح, وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل.وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 145,499 ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.444 ذبيحة.يُشار إلى أن الأمانة خصصت 10 أطباء بيطريين, و 255 جزاراً, و 28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.// انتهى //08:10ت م0013