الطائف 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأجرى قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي 6646 فحصاً إشعاعياً خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضحت صحة الطائف أن 2634 فحصاً أجري بالأشعة السينية، و 622 بالأشعة المقطعية، و 640 بالرنين المغناطيسي، و 913 بالموجات فوق الصوتية، و 59 بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و 73 فحصاً لأشعة الثدي بجهاز الماموغرام، و 1619 بالأشعة السينية المتنقلة، إضافة لـ 85 بالتنظير الإشعاعي، وحاله واحدة لفحص الطب النووي.وأضافت أن مسؤولي قسم الأشعة بالمجمع يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين في القسم؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي .// انتهى //08:12ت م0014