الخرطوم 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إصدار رئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس قراراً بتشكيل، مجلس شركاء فترة الانتقال من 29 عضوا، يطلع بتوجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.وأشارت إلى تسجيل السودان امس 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و 264 حالة، بينها 1265 وفاة، وتعافي 10 آلافو369 شخص.وأبرزت صحف الخرطوم مطالبة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أمس، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد له الحادي عشر من ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.وركزت على اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية أمس، المسجد الأقصى المبارك،من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف الجمعة إعلان الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق أمس ،القبض على خمسة إرهابيين من داعش في كركوك.وسلطت الضوء على مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية أمس فيما أصيب 19 مدنياً نتيجة انفجار سيارة مفخخة بإقليم باكتيا شرقي أفغانستان.ولفتت الانتباه إلى إبلاغ رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه رفض بلاده لأي تدخل في شؤونه الداخلية.// انتهى //09:57ت م0022