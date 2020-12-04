طرابلس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الأثنين المقبل من الشهر الجاري، موضحة أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.وتناولت الصحف لقاء وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع سفير بريطانيا المعين لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ، موضحة أنه تم بحث سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصةً في المجال الأمني، ومناقشة الدعم البريطاني لوزارة الداخلية من خلال تدريب الكوادر الأمنية التابعة للوزارة في عدة مجالات أمنية أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وبينت الصحف قلق سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، مدينة الاختطافات التي باتت تحدث في العاصمة طرابلس مؤخرا.وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وتطرقا خلاله إلى مجمل الملفات الإقليمية، بما في ذلك التطورات على الساحة الليبية، موضحة أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.// انتهى //10:14ت م0024