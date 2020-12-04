بيروت 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بانسداد الأفق أمام أي حل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تمسك الأطراف المعنية بشروطها بشأن التشكيلة الوزراية مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهد تدهورا خطيرا.ولفتت الانتباه إلى تشديد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي أمس على أهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين مؤكدا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي.وأخبرت صحف اليوم عن تأكيد وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الألماني هايكو ماس على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.وتطرقت الى تأكيد رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير أمس انه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوردت صحف بيروت إعلان وزارة الدفاع الأميركية أمس أنها فرضت عقوبات جديدة على مجموعة وفرد متصلين بإيران، موضحة أن العقوبات الأميركية الجديدة استهدفت شركة "شهيد ميسمي" للصناعات الدفاعية الإيرانية.// انتهى //10:29ت م0027