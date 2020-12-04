الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسحددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض يوم الاثنين القادم موعدًا للمباراة النهائية التي تجمع فريق المملكة مع فريق مرسيليا على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية .وكان فريق المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا كلًا من فريقي لشبونة والأرسنال في دور النصف النهائي من البطولة.يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقًا لعبت جميع مبارياتها على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض.// انتهى //10:48ت م0029