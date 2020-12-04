طوكيو 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم ، ليتراجع من قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ تأثر الإقبال على المخاطر سلبا بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير الأمريكية فايزر إنها خفضت هدف توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا.ونزل المؤشر نيكي 0.22 % إلى 26751.24 نقطة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا تقريبا عند 1775.94.// انتهى //10:49ت م0030