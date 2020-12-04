الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واستنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات.ويلتقي الشعلة صاحب المركز 15 بـ 6 نقاط مع ضيفه الخليج صاحب المركز 10 بـ 10 نقاط، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في افتتاح الجولة الثامنة من منافسات الجولة.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، يستضيف فريق الحزم الأول بـ 21 نقطة، ضيفه فريق الكوكب التاسع برصيد 10 نقاط، ويلعب فريق الجبلين صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة مع ضيفه البكيرية صاحب المركز 17 بـ 3 نقاط على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ويستضيف ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، المباراة التي تجمع بين نجران في المركز 6 برصيد 12 نقطة ، مع ضيفه الدرعية صاحب المركز الـ 5 بـ 12 نقطة.وتختتم لقاءات اليوم بلقاء الجيل صاحب المركز 13 بـ 8 نقاط، مع ضيفه العدالة بالمركز 4 وبـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وتستكمل الجولة غدًا بـ 5 لقاءات حيث يلتقي أحد مع الفيحاء، النهضة أمام الطائي، ويلعب الساحل مع الثقبة، ويقابل هجر فريق النجوم، وتختتم الجولة بمباراة جدة أمام عرعر .// انتهى //10:50ت م0031