الرياض 19 ربيع الآخر 1442 ه الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساحتفلت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة أمس، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية السعودية باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار يوم للجميع، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.واشتمل الحفل على مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية والفنية المنوعة بمشاركة عدد محدود من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمن الاحترازات، إضافة إلى برنامج اليوجا الذي تقدمه الجمعية كبرنامج مساند في تأهيل مستفيديها.ومن جانبها أكدت سمو الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود الرئيس التنفيذي للجمعية، أهمية أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة في مجتمعاتهم.// انتهى //11:02ت م0034