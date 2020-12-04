إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي للعلماء بأداء دورهم في تعزيز التوعية بين الشعب إزاء إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتطرقت إلى عزم الحكومة الباكستانية على توفير لقاء فيروس كورونا في البلاد خلال شهر أبريل المقبل، وتخصيص الدفعة الأولى منه للكوادر الطبية التي تمثل خط الدفاع الأمامي في التعامل مع الفيروس.وأخبرت عن قلق باكستان إزاء الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تطورات تتعارض مع القوانين الدولية.ونشرت ترحيب باكستان بالإعلان الصادر بالإجماع عن الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في النيجر، والذي رفض الخطوات الهندية الأحادية الجانب حول إقليم كشمير.وعرجت على تأكيد باكستان دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على أن يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمتها.وتناقلت ترحيب الصين بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قدما نحو محادثات السلام، وذلك بعد جولات من المفاوضات بهدف إنهاء عقود من الحرب هناك.// انتهى //11:10ت م0036