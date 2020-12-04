الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واستسهم الحملة التوعوية التي تنفذها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هذا العام بعنوان (#لحياتك_محتوى؟)، في إيصال رسالة اليوم العالمي للتطوع، عبر إخراج عمل توعوي مرئي، يصف شعور مريض الزهايمر ،ودور مقدم الرعاية ، ودور التطوع وأهمية المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي على مستوى الفرد و والمجتمع.ويعد التطوع الذي تزامنت معه حملة اليوم العالمي للتطوع في المملكة من أهم الركائز التي تقوم عليها الجمعية منذ تأسيسها، ومن مسارات التحول والتمكين ضمن خططها واستراتيجيتها ومبادراتها، حيث وصل عدد المتطوعين والمتطوعات خلال مبادرة (مزولة) إلى 5992 متطوعاً.ودعت الجمعية إلى المشاركة في الحملة من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي saudialzheimer@ أو الموقع الإلكتروني http://www.alz.org.sa أو هاتفها 0114100112.// انتهى/11:16ت م0038